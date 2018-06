A facilidade do mal

Arendt falou da banalidade, nós podemos falar da facilidade: chegar ao mal é um pulo de cobra; podemos falar da forma como alguns espelhos (Facebook, Twitter, etc.) perverteram o espaço público em dez anos. Em dez anos, perdemos a capacidade de dizer “meu caro” num diálogo. Como é que uma década foi suficiente para a destruição das regras da liberdade do espaço público? Como é que uma década chegou para a instauração de um clima em que as pessoas têm medo de expressar esta ou aquela opinião, porque sabem que “discordância” passou a ser “inimicícia”?

