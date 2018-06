Oráculos míopes

Os acontecimentos estruturantes dos últimos trinta anos foram todos cisnes negros, isto é, surpresas absolutas: a queda do Muro de Berlim, o 11 de Setembro, a crise de 2008, a vitória de Trump e do Brexit, a crise dos refugiados. Os cisnes negros são estas inesperadas comportas que surgem a partir do nosso ângulo morto e que desviam a corrente do rio da história num sentido novo e inesperado. Estas e outras comportas não foram previstas pelos alegados “especialistas” da previsão que enchem televisões e jornais. E, como diz o autor Nassim Taleb no livro “O Cisne Negro”, aquilo que é particularmente irritante é que todos estes “especialistas” continuam a palrar como se nada fosse, como se tivessem antecipado os cisnes negros, como se continuassem no controlo da situação.

