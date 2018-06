A falácia da “islamofobia” destruiu a esquerda. Destruirá a Europa

Os judeus são insultados e agredidos por muçulmanos aqui na Europa e acabam por emigrar para Israel. O facto é ignorado, porque a sua mera menção é vista como um ato "islamofóbico”. Os homossexuais europeus são insultados e agredidos por muçulmanos; os homossexuais estão cansados de ter medo em certas cidades ou bairros e, acima de tudo, estão cansados do silêncio dos media e da política em relação a esta violência muçulmana; em consequência, emigram através do voto para a direita ou mesmo extrema-direita, secando ainda mais os partidos de esquerda que estão a ser varridos por essa Europa fora devido às incoerências e cobardias do politicamente correto. Estes factos são ignorados, porque entre o “homofóbico” e o “islamofóbico”, o segundo tem prioridade. As mulheres e raparigas muçulmanas são infantilizadas, humilhadas e agredidas pelo patriarcado muçulmano. Outro facto ignorado. Se criticar o machismo muçulmano vale o epíteto de “islamofóbico”, os profissionais da indignação não tocam no assunto. Há que continuar a receber prémios e prebendas, não é verdade?

