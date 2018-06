Hassner e o mal da União Europeia

O pensamento de Pierre Hassner (1933-2018) é a lente ideal para observarmos o mal da União Europeia. Dentro da sua linha clássica que pode ser apelidada de liberal-conservadora (Tocqueville), Hassner defendia que a política é a arte de civilizar as pulsões orgânicas das sociedades, aquilo que está fora da mecânica da lei e da abstração. “A crítica à modernidade burguesa não pode fazer esquecer que, de uma maneira ou outra, a educação filosófica ou política implica um esforço para domar as paixões” dos homens e das nações. Contudo, domar não significa congelar; controlar a direção do curso das paixões não significa congelar ou drenar esse magma histórico.

