Camus encontra Kissinger

No obituário de Pierre Hassner (1933-2018), José Cutileiro escreveu aqui no Expresso que não vê “quem possa pegar no testemunho” deste mestre do pensamento político francês. Talvez seja um exagero. Dentro da mesma linha, há pelo menos Nicolas Baverez. Mas percebo a sentença de Cutileiro: os tempos não estão para vozes clássicas como as de Hassner, um intelectual de relações internacionais que manteve acesa até hoje a tocha olímpica da tradição de Tocqueville e Aron, que muitas vezes parece ser o único foco de luz na escuridão. Aron foi aliás mestre e amigo de Hassner, embora existissem diferenças. Aron estava mais à direita; Hassner, como recorda Cutileiro, preferia uma esquerda antitotalitária. No fundo, Hassner escrevia no sítio onde o estilo e a alma de Camus apanham boleia de Kissinger.

