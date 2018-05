Sem surpresa ou originalidade, a minha obra preferida de Pomar é “O Almoço do Trolha”. Se a memória não me falha, o quadro é do imediato pós-guerra, mas podia ser o retrato da pobreza do país onde ainda nasci e cresci. Vi e respirei aquela cena: a pausa do almoço na obra; no meio de taipais e entulho, o trolha senta-se num tijolo e come da marmita; apesar de tisnado, o seu rosto está vivo; ao lado, a sua mulher tem um rosto de morta-viva, como se fosse uma das mulheres que Rulfo coloca em Coloma; sentada noutro tijolo, esta mulher não tem expressão, é anémica de corpo e alma; a sua força vital está apenas no vermelho do xaile que usa para cobrir (ou encobrir?) um bebé, também anémico. A fome e o cansaço estão no texto, os fantasmas do aborto ou do infanticídio pulsam no subtexto. Em redor destes fantasmas, sente-se a nuvem de pó, areia, detritos.

