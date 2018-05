Sanear o futebol, sanear as televisões

A banalização da linguagem boçal no futebol não é um problema do futebol, é um problema da sociedade. É um problema de educação cívica, se quiserem. Até porque o futebol é o único espaço ou interesse público de muitas pessoas. Neste sentido, o espaço público do futebol não pode ser a curva norte ou a curva sul; se falo sobre futebol no espaço público, eu tenho de deixar o asneiredo e o tribalismo no terceiro anel. Há regras de debate e civilidade mesmo na bola. Ora, as televisões são há décadas as grandes responsáveis pela sistemática destruição da linguagem no futebol. Bruno de Carvalho foi criado neste ambiente televisivo marcado pelos inenarráveis programas de comentário onde figuram três estarolas dos três grandes: os infames “painéis”.

