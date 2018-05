Corrupção no PS: é tempo de ouvirmos Guterres

Cito uma peça do "Expresso" assinada por Vítor Matos: “João Cravinho entende que as evidências do problema (corrupção) são tão antigas que recupera o discurso do “pântano” da demissão de Guterres em 2001. A derrota do PS nas eleições locais foi um pretexto menor: o pântano não era por causa das autárquicas, mas por causa da “captura do Estado por interesses paralelos”.

Estas declarações de Cravinho, um histórico socialista ligado ao combate à corrupção, surgem no contexto dos casos de corrupção que envolvem o PS e a governação socrática, de Pinho a Vara, passando pelo próprio menino de oiro. E, tendo em conta que Sócrates e a sua corte cresceram à sombra de Guterres, estas declarações de Cravinho mereciam mais atenção.

