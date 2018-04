Anti-cristianismo

A miríade de causas e ideologias que hoje em dia compõem a esquerda não tem unidade ou coerência. É uma algaraviada sem sentido interno e que até faz gala da incoerência. Por exemplo, usa a ciência a seu bel-prazer: no assunto x (transexuais, alimentos geneticamente modificados, etc.), a ciência é reacionária e inimiga da vontade ou sensibilidade das pessoas; no assunto y (aquecimento global), a ciência já é sagrada e contestá-la é entrar na reação. O ponto máximo desta incoerência é porventura a aliança implícita ou mesmo explícita com o islamismo, o “islamo-gauchisme”, para citar o historiador Jacques Julliard.

