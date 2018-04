João Magueijo no país dos snobes

Não, não estou a falar do Reino Unido, país onde trabalha o cientista e escritor João Magueijo. O país dos snobes é mesmo Portugal, a ditosa pátria deste físico eborense. Ainda não li o livro que Magueijo acaba de publicar sobre a nossa diáspora no Reino Unido (“Olifaque”), mas a entrevista que deu há dias à Mafalda Anjos (“Visão”) é uma das melhores coisas que li este ano sobre Portugal ou sobre esse conceito que nos asfixia, a portugalidade. Para começar, Magueijo é implacável com a sobranceria que a elite portuguesa revela no contacto com os nossos emigrantes. Até conta um episódio que todos nós conseguimos visualizar: “um certo embaixador português estava numa festa a torcer o nariz, com ar de nojo, por causa dos emigrantes que para ele eram gente do mais baixo que pode haver (...) é ridícula esta coisa portuguesa de as pessoas se descolarem do que consideram a ralé e porem-se num pedestal.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)