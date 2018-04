O Leviatã da Caixa

No final do capítulo XXIX, uma única página do “Leviatã”, de Thomas Hobbes, indica os dois grandes problemas de um Estado como aquele que foi criado por esta III República. Primeiro, “constitui uma enfermidade o grande número de corporações, que são como que estados menores nas entranhas de um maior”. O poder excessivo e muitas vezes ilegítimo das corporações e dos sindicatos é uma evidência do nosso dia a dia.

Este é, digamos, um poder que vem de baixo. Tão ou mais perigoso é o segundo problema, que nasce de um poder que vem de cima; um poder que não nasce nos grandes coletivos corporativistas, mas sim nas grandes empresas que misturam o público com o privado no mesmo pântano.

