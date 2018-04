O homicídio da diva e o suicídio da imprensa

No meio do vórtice gerado pelo facebook, twitter, canais de tv e pela necessidade de “alimentar o site”, as boas peças tendem a desaparecer, tendem a não gerar conversas ou hashtags. Na Notícias Magazine de domingo, Ricardo J. Rodrigues deixou-nos uma dessas peças: “O homicídio esquecido da diva do Parque Mayer” conta à superfície a história do homicídio que parou Lisboa há mais de 90 anos; no subtexto, é uma reflexão sobre aquilo que deve ser o jornalismo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)