Arma do corpo

Ta-Nehisi Coates e J.D. Vance são dois autores diferentes que apresentam visões distintas sobre o colapso da família e da comunidade dos negros americanos (Coates) e dos brancos operários/hillbillies (Vance).

Há todavia um ponto em comum: a visão sobre as armas. Os negros do gueto e os brancos dos bairros e dos parques de caravanas do “lixo branco” olham para as armas enquanto último ou único refúgio de dignidade e poder.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)