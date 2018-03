A voz de Moscovo

Ao longo destes anos, defendi várias vezes um ponto: a RT, a CNN russa e ligada ao Kremlin de Putin, emite uma visão do mundo semelhante à visão do mundo da esquerda caviar do ocidente.

As narrativas dos diversos Blocos de Esquerda europeus encontram eco naquele canal de Putin; de Londres a Paris, passando por Berkeley, todos os intelectuais radicais encontram ali um poiso para palrar, pois partilham com Putin a mesma visão: a crítica à União Europeia e à NATO, a crítica aos EUA, no fundo, a recusa do conceito de “Ocidente”.

