Assange & Clooney

Ainda sou do tempo em que Julian Assange era glorificado como grande herói da liberdade; ainda sou do tempo em que criticar Assange era o mesmo que ser protofascista ou “do sistema”. Mas onde é que está agora este herói da esquerda caviar que nos apascenta? É um assalariado de Putin e é cada vez mais evidente que também está no colo de Trump e de Banner. O ataque de Putin contra Hillary e a favor de Trump contou com o apoio de Assange.

Tudo isto faz sentido, diga-se: a visão de extrema-esquerda de Assange é irmã gémea da visão nacionalista do trumpismo.

