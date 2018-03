O suicídio da infância

As coisas estão ao contrário. Os adultos lutam para trabalhar menos, mas, em simultâneo, os filhos desses adultos têm cada vez mais horas de trabalho escolar; o pai que faz a pausa de hora e meia no almoço e que defende a ética da escapadinha turística é o mesmíssimo pai que entope a vida do filho com atividades extracurriculares logo no pré-escolar. Sim, as coisas estão de pernas para o ar.

A narrativa em vigor para os adultos é a da constante escapadinha, do lazer, do ginásio, do restaurante, dos direitos, dos direitos adquiridos, mas, em simultâneo, as crianças e adolescentes são submetidos a uma pressão nunca antes vista.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)