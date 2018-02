Imaginar António Costa à frente do país durante o resgate da troika é um exercício assustador. Sentiu-se isso durante os incêndios do ano passado: quando a situação se torna difícil, quando o cenário deixa os arranjinhos maquiavélicos e as traições palacianas, Costa treme.

Talvez seja esta a melhor maneira de introduzir a firmeza de Pedro Passos Coelho: quase sozinho, Passos foi o estadista que nos resgatou da bancarrota através da governação mais difícil de toda a democracia. Muitas vezes quase sozinho, Passos acreditou que éramos capazes, que não estávamos destinados a um fim grego, que não estávamos destinados a voltar ao Escudo. Nas ruas e nos jornais, havia gente a pedir o contrário.

