O fim da indecisão

A minha intenção de voto é indecisa: CDS ou PSD? PSD ou CDS? Não vejo diferenças de fundo entre uns e outros; as tensões e diferenças que existem no CDS também existem no PSD, e vice versa; sempre defendi e continuarei a defender uma aliança à direita e, nesse sentido, votar num ou noutro era igual porque estava a contribuir para o mesmo pote.

Ora, com o PSD de novo controlado pelos “inadiáveis”, a minha indecisão não existirá em 2019: votarei CDS. Rui Rio representa o PSD combatido por Sá Carneiro e Passos, o PSD dos "inadiáveis" como Ferreira Leite que só vêem no partido um mero acessório do PS, um parceiro de coligação que permita ao PS a libertação das companhias juvenis e irresponsáveis (PCP, BE). Rio representa a direita como mero utensílio táctico do soarismo - o presente envenenado do 25 de Novembro.

