Ocidente no Vale de Elah

Na sua grande autobiografia, Agatha Christie tenta rever a narrativa de Samuel, David vs. Golias. Segundo a escritora, o pequeno, inteligente e armado David nunca correu o risco de perder, a vitória estava garantida à partida, não podia haver suspense e coragem da parte de David, porque Golias era apenas um bruto desarmado.

Paul Haggis e Tommy Lee Jones discordam desta tese no filme “No Vale de Elah”. No momento decisivo, a personagem de Lee Jones, um polícia militar veterano que perdeu os dois filhos na guerra do Iraque, diz o seguinte ao filho da personagem de Charlize Theron: David teve muita coragem para derrotar aquele monstro, até porque, antes de tudo, antes do primeiro passo, antes de colocar a pedra na funda, ele próprio teve de enfrentar os seus próprios monstros. É uma metáfora da América do nosso tempo, a América mais frágil de que há memória, uma América incapaz de controlar os seus monstros.

