A confusão: “emancipação” e “revolução sexual”

Cito um texto de Jenny Hendrix publicado há dias no Times Literary Supplement, porventura o melhor sobre este momento #MeToo: “o grande problema parece estar na confusão entre a emancipação feminina (female empowerment) e sex appeal; confunde-se objectificação com a verdadeira emancipação”.Não há nada mais importante.

As mulheres e os homens disponíveis para esta conversa estão finalmente a perceber que a emancipação não implica a veneração da revolução sexual herdada da sacrossanta cultura dos anos 60; a força dessa contra-cultura que entretanto se tornou no mainstream fundiu as duas ideias; a mulher emancipada tinha de ser uma escrava da revolução sexual, ou seja, tinha de ser uma mulher hipersexualizada, hiper individualista, alérgica a compromissos e a relações, sempre disponível para a escapadinha, no fundo, o sonho do marialva e do solteirão.

