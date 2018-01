MeToo: vão as portugueses continuar caladas?

Até quando as portuguesas vão continuar caladas? Até quando as estrelas portuguesas vão continuar no silêncio em relação ao assédio sexual? Ou será que vamos todos acreditar que o marialvíssimo Portugal é o único país do ocidente sem casos de assédio? Ou vamos todos acreditar que o país com uma das taxas mais altas de violência doméstica é por artes mágicas um dos países com a taxa mais baixa de assédio no local de trabalho? Ou vamos todos acreditar que nas estruturas de poder político, económico e mediático não existem Weinstein portugueses atuando há anos debaixo da complacência da cultura e do hábito do medo?

