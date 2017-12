Coragem à esquerda, cobardia à direita

Digo e volto a dizer: um efeito positivo, embora indirecto, da geringonça é o “aburguesamento” do Bloco de Esquerda. Quase sempre sozinho à direita e mesmo à esquerda, defendi ao longo dos anos a normalização “burguesa” do Bloco, já que a normalização e evolução do PCP era impossível. A normalização da democracia portuguesa através do PCP passava pela morte do PCP, a sua evolução “eurocomunista” era uma impossibilidade - embora se possa argumentar que a Geringonça tem sido uma espécie de “eurocomunismo” português com uma geração de atraso. Ora, ao longo destes anos, a minha insistência nas coligações de esquerda causou espanto e indignação. À direita, amigos e leitores julgavam (e muitos continuam a julgar) que eu era louco ou ingénuo na forma como fazia a defesa das coligações de esquerda. Estas pessoas não percebiam (e muitos continuam a não querer perceber) que o muro entre o PCP/BE e o PS era a maior prisão ideológica e estratégica da direita. É uma das tragédias do país: grande parte do eleitorado de direita, mesmo quando se afirma de direita, está colonizado mentalmente pela esquerda; pensa à direita mas dentro das balizas impostas pela cultura dominante num simulacro de pluralismo.

À esquerda, a maioria das pessoas continuava a seguir o radicalismo de Louçã, um homem que só via vileza “burguesa” em expressões como “acordos parlamentares” ou “negociações”. Hoje, como se sabe, é esta a linguagem do Bloco. Celebremos. Este “aburguesamento” dos radicais chiques é uma boa notícia: vão continuar a ser chiques mas já não poderão dizer que são radicais. Uma coligação natural à esquerda, como sempre houve à direita desde Sá Carneiro, é positiva para a democracia, para a europeização definitiva destes radicais, e até para a direita: liberta do papel de bengala governativa de um PS minoritário, a direita pode ser finalmente direita (liberal, conservadora, democrata-cristã) e não mera faxineira tecnocrática. É por isso que é tão deprimente ver o quadro actual do PSD: dois homens parados em 1990, se não em 1985, a concorrer à liderança de um partido esquizofrénico, perdido, com medo de ser aquilo que sempre foi. O país inteiro (sobretudo a norte de Lisboa) reconhece-o como sendo de direita (a começar no seu próprio eleitorado), mas as sucessivas lideranças (mesmo a de Passos) recusam essa identidade óbvia.

Este complexo de inferioridade é uma herança antiga com várias causas. Sucede que uma dessas causas está a desaparecer. A evolução do Bloco e mesmo do PCP cria um novo habitat político que exige um novo PSD, um PSD mais fiel à sua condição de grande partido do centro-direita, como sempre foi desde o início; um PSD menos esquizofrénico, menos cobarde, com um discurso público condizente com o seu discurso privado, com PSD que olha para a palavra "direita" através da lente da normalidade europeia e ocidental e não através da lente do complexo salazarista. Mais do que nunca esta evolução é necessária, até porque o PSD já não precisa de ser a bengala socialista ou socializante de um PS minoritário e sem apoios à esquerda. Moral da história? O Bloco teve coragem ou inteligência para mudar. Vai o PSD continuar nesta cobardia, nesta identidade esquizofrénica que oscila entre os complexos de esquerda e o desejo passista e cavaquista de ser o faxineiro que - por momentos – põe ordem na festa socialista enquanto os socialistas fazem um breve cochilo antes de voltarem ao poder?

Não há porém aqui nada de novo, diga-se. Este padrão não é novo em Portugal: a esquerda, a meu ver, está errada mas revela coragem; a direita está certa mas padece de uma cobardia congénita.