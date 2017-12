No comboio para Birmingham

Num destes almoços de Natal, uma prima emigrada em Londres contou-me a melhor parábola sobre o atual momento da Europa. No dia a seguir ao Brexit, ela sai com uma amiga de Londres em direção a Birmingham num comboio. Londres, diz, parece um funeral, as pessoas nem levantam a cabeça num misto de incredulidade e temor, como se alguém próximo tivesse morrido de repente; no entanto, à medida que o comboio caminha para norte, a atmosfera muda, o negrume dá lugar à alegria e, quando chega a Birmingham, a festa está instalada: o que em Londres é marcha fúnebre é marcha nupcial em Birmingham.

A revolução do Google não gera fábricas, gera novas “start ups” que não chegam ao mundo real. O resultado está à vista: o tempo do sillicon valley é o tempo da maior nível de desigualdade desde o pós-45

