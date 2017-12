O anti-semitismo aberto é cada vez mais evidente nesta nova-direita-velha (alt-right e afins) e sobretudo na esquerda chique dos Ayatollah do politicamente correcto. Portanto, convém começar esta conversa com uma declaração de facto e de princípio: Jerusalém é de David, Jerusalém é a capital histórica do velho reino de Judá, e é agora a capital do moderno e vivíssimo estado de Israel, a única democracia do Médio Oriente.

É importante falar do passado a par do presente de Israel, porque a história dos judeus continua a ser negada e deturpada.

