Trump vs. Reagan

Não há comparação possível entre Trump e os presidentes clássicos da direita americana do passado recente ou do passado remoto. Não há comparação possível, porque Trump – convém repeti-lo – não é nem republicano nem conservador.

O actual Presidente americano representa aliás uma trágica inversão ou usurpação: o conservadorismo republicano e federalista simbolizado por Hamilton, Adams e Lincoln está a ser invadido pelo seu arqui-rival, o espírito sulista abertamente racista, reaccionário, isolacionista e anti-federal. E quando se compara Trump com o ícone conservador mais recente, Ronald Reagan, o abismo é claro entre o optimismo cintilante do reaganismo e o pessimismo pardacento de Trump. Aliás, mais do que pessimismo, há ali maledicência, um gosto por alimentar o ressentimento e os piores anjos da natureza humana.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)