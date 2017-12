Ferrante e Saviano: pobreza sem saída

A série “Gomorra” (RTP 2) de Roberto Saviano reforça a sensação dos romances de Elena Ferrante, que por sua vez reforça o ambiente do clássico "O Leopardo" de Lampedusa: a pobreza do sul de Itália é um inferno sem saída. E, nesta frase, até podemos tirar o “sul de Itália”, porque me parece que Lampedusa, Saviano e Ferrante acabam por descrever os traços universais ou ocidentais da pobreza e da cultura de violência que nasce nos caboucos da miséria.

Em Nápoles, em Baltimore, em Odivelas, esta cultura diz sempre a mesma coisa às pessoas, sobretudo aos jovens: faças o que fizeres, escolhas o que escolheres, não sais daqui, não vais a lado nenhum; esta cultura de violência e crime vai sempre puxar-te para baixo, tem uma força gravitacional superior ao teu livre arbítrio, à tua boa vontade, à tua força de vontade; és um satélite preso à órbita deste planeta e, tal como a lua não pode abolir a lei da gravidade na sua relação com a terra, tu não podes abolir a lei da gravidade que te prende ao “bairro”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)