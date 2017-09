A nova aliança: gays e direita

O tema está num ângulo morto, ninguém o vê, ou melhor, ninguém o quer ver. À direita, a energia está concentrada na refrega com a cultura LGBT, logo as pessoas ficam um pouco desconfortáveis com este facto: parte considerável da população gay está virando à direita.

Mas a situação é ainda mais dramática à esquerda, porque é o setor progressista que está perdendo aliados e votos. Na esquerda, assume-se que o gay faz parte da coligação politicamente correta, logo as pessoas ficam muitíssimo desconfortáveis quando se diz que a direita clássica e a nova direita nacionalista são cada vez mais apoiadas e até lideradas por gays.

