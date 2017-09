Agradeçam ao norte

Digo-o desde o início: Portugal sairá da crise devido à força exportadora do norte litoral (Aveiro/Beira Litoral, Porto/Douro Litoral, Minho). Durante os anos da troika, época em que os nossos revolucionários de cadeirão ansiavam pela eclosão de uma situação grega em Portugal, escrevi aqui vezes sem conta: não, Portugal não é a Grécia.

Portugal vai sair da crise até porque está a corrigir o seu défice externo a reboque do desemprego extraordinário (e pouco reportado) do norte, essa região quase sempre invisível para as redacções encostadas à tal esquerda que anseia pela revolução enquanto bebe um gin burguês. Este enfoque lisboeta continua hoje em dia com esta narrativa que glorifica o turismo de Lisboa como o grande salvador.

