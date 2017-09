E se o seu filho quiser estudar arqueologia? 

É incrível como deixamos escapar grandes histórias no meio desta espuma cada vez mais artificial da artificialíssima “sociedade em rede”. No “Expresso” de sábado, Filipe Santos Costa conta uma dessas histórias que ficam soterradas neste pó virtual que, camada após camada, nos separa de uma verdadeira curiosidade: obras da Misericórdia em Lisboa destaparam um povoamento com cinco mil anos.

A história despertou o prazer da descoberta que me levou a colocar Arqueologia nas opções de entrada na universidade. Acabei por tirar História. Na época, há quase vinte anos, muitos já diziam que eu era louco. Julgo que toda a gente conhece de cor esta cantilena alegadamente sensata e anti-letras: isso é Indiana Jones a mais!, Isso é desemprego certo!, etc., etc. Fiz ouvidos moucos. Mas agora o ponto é outro: e se as minhas filhas quiserem de facto estudar algo como arqueologia ou história, seguindo exemplo do pai e da mãe?

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)