Morrer em câmara lenta

Insisto: há qualquer coisa de suicida no atual debate português. Somos talvez o país mais envelhecido, somos talvez o país com a trajetória mais abrupta de envelhecimento, somos talvez o país com menos nascimentos, vamos a caminho de um futuro com 7 ou 8 milhões de habitantes, sendo que parte significativa dessa minúscula população será composta por idosos. O INE fala em 2,8 milhões de idosos em 2080.

Ou seja, seremos cerca de 7,5 milhões, 2,8 milhões dos quais idosos. Apesar deste cenário quase macabro, o debate não se centra em duas coisas: como tratar dos idosos?; e, acima de tudo, como promover a natalidade? Como é que vamos fazer filhos para diluir este pesadelo geriátrico?

