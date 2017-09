Traduzir Chirico

Imaginem que Chirico pintou um quadro com um castelo ou fortaleza no meio do deserto. Depois imaginem que um escritor tentou traduzir para palavras aquela iconografia assombrada. “O Deserto dos Tártaros” (1940), romance de Dino Buzzati, é essa tradução. Há dezenas e dezenas de romances anti-guerra e anti-ideologias, mas nada me parece tão poderoso como este livro. A mentalidade belicista é aqui criticada, sem dúvida, mas de forma empática, a partir de dentro, sem ódio ou gozo fácil.

Publicado entre nós pela Cavalo de Ferro, “O Deserto dos Tártaros” é uma parábola. A atmosfera é onírica e surreal, não há referências geográficas ou políticas (fala-se uma vez em “Holanda”). Por vezes, parece que estamos a ler a Bíblia. Noutras ocasiões, parece que estamos nos sonhos labirínticos de Borges, na cidade cercada de “A Peste” de Camus ou, claro, nos quadros assombrados de Chirico.

