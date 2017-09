Fazer filhos ou morrer como país

Fazer filhos, ter filhos, criar condições para as pessoas desejarem filhos: esta devia ser a grande preocupação da sociedade e dos governos, aliás, devia ser a única preocupação. A família devia ser o grande tema de debate em Portugal, porque nós estamos a morrer em câmara lenta. Tudo o resto é e será acessório se não diminuirmos o abismo entre os portugueses e a natalidade. Se nada mudar, Portugal ficará reduzido a 7,5 milhões de habitantes em 2080.

Apesar da magnitude sísmica do problema, existe entre nós um estranho e suicidário silêncio sobre o tema. A família, os filhos, a natalidade estão longe de estar no centro da agenda. Fala-se muito de filhos mas apenas no ângulo da ideologia fraturante. Parece que é chique falar de filhos através da lente da ideologia de género, adoção gay, barrigas de aluguer.

