Porque é que não há educadores de infância masculinos?

Porque é que as pessoas que trabalham nas creches são sempre mulheres? É o resultado do tenebroso “patriarcado” que empurrou e empurra as mulheres para o gineceu? É o resultado de preconceitos e de perversas construções sociais que aliviam e aliviaram o homem do fardo que é criar crianças? Não. É verdade que existem construções sociais marialvas, mas esta não é uma delas.

Se a creche das minhas filhas tivesse homens, eu não me sentiria seguro. Ninguém se sentiria seguro por uma razão muito simples: a predação sexual é uma realidade masculina. 98% dos casos de violação são cometidos por homens. Repita-se: 98%. Este número é americano (FBI), mas reflete uma realidade universal. A predação sexual feminina é uma curiosidade literária, não é uma realidade estatística

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS eandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)