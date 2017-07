Antissemitismo no feminismo

Já aqui falei do antissemitismo crescente na cultura LGBT. O mesmo cadastro é evidente no feminismo radical. Se os gays judeus se sentem cada vez mais hostilizados pelos movimentos homossexuais, o mesmo pode ser dito sobre as feministas judias e os movimentos feministas. Ainda há dias, esse jornal ultra-direitista chamado "The New York Times” tinha uma confissão de Emily Shire sobre o tema.

Shire, feminista judia, mencionava por exemplo a presença de uma conhecida radical islamita com um historial de violência contra Israel na International Women’s Strike; e esta plataforma feminista tem na “descolonização da Palestina” uma das "bandeiras do feminismo”. Mas será que esta plataforma conhece as diferenças da condição feminina entre Israel e as culturas muçulmanas, palestiniana incluída? Se defende a Palestina em detrimento de Israel, uma feminista não está a fazer o seu trabalho.

