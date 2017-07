Portugueses da Venezuela: recusará o PCP apoio à Madeira?

A necrofilia política do PCP voltou a trair portugueses. Depois da histórica traição aos retornados (entre outras), temos agora a traição aos “retornados” da Venezuela. É espantoso como o PCP é incapaz de colocar a vida das centenas de milhares de portugueses e lusodescendentes que vivem na Venezuela à frente da sua necrofilia política.

Amar um cadáver dos anos 30 do século passado, o chavismo, é mais importante do que respeitar a vida de milhares de compatriotas. E repare-se que esta traição tem contaminado o espaço público: a tragédia venezuelana não tem tido o destaque que merece em Portugal, até pela dimensão da comunidade portuguesa. Percebe-se porquê: durante mais de uma década, jornalistas e intelectuais de Lisboa cantaram loas e odes ao regime que agora colapsa debaixo do habitual entulho proto-marxista - fome, violência, tirania. Muitos, porém, continuarão a amar o cadáver. Na escola de verão do BE os alunos vão ler “O Capital”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)