Governo devia cair. Ponto

Parece impossível, mas é verdade. Vivemos um tempo mais obscuro e imoral do que o tempo de Sócrates. José Sócrates mentiu como ninguém, mas só mentiu sobre números e negociatas (TVI). Nunca mentiu sobre o número de mortos de uma tragédia; nunca derramou a novilíngua sobre cadáveres. Essa façanha pertence a António Costa, a personagem que está há um mês a "gerir" a morte de dezenas de portugueses. Parece impossível, mas é verdade: o poço tem mais um nível; na relação com a verdade, o governo de Costa é ainda pior do que o governo de Sócrates.

Tendo em conta o que “Expresso”, “i” e o "Público" revelaram nos últimos dias, uma democracia séria só tinha uma coisa a fazer neste momento: derrubar o primeiro-ministro que deturpa a verdade sobre a maior tragédia em décadas, derrubar um governo que desonra a democracia ao fazer o mesmo que o Estado Novo fez em 1967 - criou tabus atrás de tabus sobre o sucedido.

