Costa & Santana

O Siresp falhou em Pedrógão. Não é a primeira vez. Falhou sempre. Mas o curioso é que nós, enquanto sociedade, estamos desarmados perante a incompetência do sistema, até porque o dito não é nosso, não é público, não é do estado, é uma PPP. Este é aliás o primeiro absurdo desta história: o Estado que não aceita prestar serviços públicos através de escolas e hospitais privados (cheque ensino, colégios com contrato de associação, ADSE para todos, por exemplo) é o mesmíssimo Estado que privatizou a sua rede de comunicações de emergência.

É um absurdo. Os serviços sociais estão capturados por corporações e sindicatos, e a soberania está capturada pelos interesses financeiros (BES, BPN, PT). Neste segundo ponto, que ficou pornograficamente claro em Pedrógão, António Costa e Pedro Santana Lopes devem muitas explicações ou desculpas ao país.

