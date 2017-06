O mito do incendiário

Passamos a vida a falar em pós-verdade, em mitos sem confirmação que contagiam as conversas na net, passamos o ano a falar da necessidade de confrontarmos essa cultura com conhecimento. Contudo, quando chegam os momentos decisivos, as pessoas refugiam-se no seu pós-verdade, fogem e escondem-se no quentinho das suas narrativas, recusando com violência os factos e argumentos que contestam esses mitos.

Por exemplo, quando rebenta o primeiro grande incêndio do verão, as conversas normais, as conversas de net e até o jornalismo explodem num arraial de mitologias sem validade empírica. São mentiras, mitos, pós-verdades. As pessoas querem ver o país de acordo com os seus preconceitos e ideias, não querem analisar o país tal como ele é. É mais difícil, temos de ir para o frio ler coisas estranhas e novas.

