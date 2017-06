Arqueólogos desarmados

O caos político que se vive no Reino Unido é um dos melhores exemplos de uma realidade cada vez mais evidente: estamos moral e intelectualmente desarmados perante a internet; a lógica da net, sobretudo das redes sociais, criou uma psique histriónica que contaminou até aquela que outrora foi a pátria da fleuma e da racionalidade pragmática.

É estranho ver a “Spectator” ou o “Times Literary Supplement” com títulos a pedir viralidade, é bizarro ver britânicos a decidir algo como a saída da UE através de um único referendo sacrificando assim as instituições no altar da democracia direta, é absurdo ver a forma infantil como ninguém pensou na complexidade que é sair da UE, e é estranho ver agora a forma como ninguém quer mesmo sair da UE. É tudo demasiado estranho, demasiado rápido, demasiado superficial. Não dá para fecharmos a net por um ano para respirarmos fundo?

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)