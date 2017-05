“Não é não” é para o Islão

“Porque é que os egípcios molestam mulheres?”. A pergunta é do escritor egípcio Alaa al Aswany, que lança uma contra-fatwa à cultura de violação das sociedades islâmicas. Esta cultura islâmica e wahabita (os dois termos tornaram-se quase sinónimos) vê a mulher como culpada da violação que acaba de sofrer; o abuso ou potencial abuso do homem sobre a mulher está no centro da sociedade, aliás, nem se fala em “abuso” ou “violação”, mas em algo natural, tão natural como o vento a passar pelas árvores.

O “não” da mulher é uma irrelevância linguística, porque ela não tem alma, vontade ou personalidade jurídica, é apenas um corpo. E o espantoso é que esta cultura existe aqui e agora nas comunidades muçulmanas da Europa. A mulher muçulmana europeia é a grande mártir, mas ninguém canta a sua dor.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)