Merkel vs. Trump

Com a esquerda a fazer harakiri no altar do politicamente correto, o grande embate do nosso tempo (da nossa geração?) decorre à direita, entre duas direitas completamente diferentes entre si e agora simbolizadas por Trump e Merkel. De um lado, fariseus, nacionalistas, nativistas, defensores de muros e da segregação antimuçulmana; do outro lado, cristãos, patriotas, cosmopolitas e defensores de abertura e da assimilação dos muçulmanos.

A polémica do fim de semana é apenas uma etapa deste longo duelo. É evidente que a Chanceler ficou chocada com as posições de Trump na cimeira do G7. É evidente que esta democrata-cristã e defensora da ordem liberal pós-1945 ficou de queixo caído perante o nacionalismo quase revolucionário de Donald Trump, um homem que só pode ser uma de duas coisas.

