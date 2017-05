Boualem Sansal e o desespero do moderado

Boualem Sansal é um escritor fundamental no atual contexto de pré guerra civil na Europa. A expressão “guerra civil” é dele. Este escritor argelino sente em França o ambiente que se sentia na Argélia antes do eclodir do ovo da serpente. A tensão entre a maioria e a minoria muçulmana é crescente e resulta, diz Sansal, da cobardia do centro político e mediático. “Vivemos numa sociedade que murmura; as pessoas não dizem as coisas com clareza porque têm medo de serem rotuladas de islamofóbicas, ou porque têm medo de estarem a fazer o jogo da extrema-direita, ou porque têm medo de serem assassinadas”.

Em privado, toda a gente comenta o problema islâmico; em público, fala-se em abstrato. Esta cobardia é ainda reforçada por um ponto que fica quase sempre esquecido: por ignorância ou conivência, o centro tem medo de criticar o islamismo radical, pois parte do pressuposto de que este radicalismo (wahabita ou qutbita) é a única voz do Islão e das comunidades muçulmanas da Europa. Ao fazer isto, o centro trai os muçulmanos moderados. O romance de Sansal “Le Village de l’Alemmand” aborda precisamente a solidão do muçulmano moderado.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)