A jihad é mais perigosa do que IRA/ETA

Numericamente, o terrorista político europeu dos anos 70 e 80 matou mais pessoas do que este terrorismo islamita dos anos 2000; as Brigadas Vermelhas, os Baader Mainhof, as nossas FP-25 e sobretudo a ETA e o IRA mataram mais gente (sobretudo ingleses e espanhóis) do que o actual jihadismo. Perante estes dados há quem tende desvalorizar o problema do jihadismo no Ocidente através do argumento “já vivemos períodos mais complicados”.

O argumento tem interesse, mas está errado. Em primeiro lugar, esquece o impacto simbólico do 11 de Setembro. As imagens do avião a encontrar as linhas rectas da torre mudaram tudo, mudaram-nos, são ícones do mal, são símbolos de um mal que ainda por cima é eficaz: morreram de uma só vez 3000 pessoas. Hoje em dia há menos sequestros de aviões, porque a segurança apertou depois desse dia. Numericamente há menos incidentes, mas o medo é maior porque o 11 de Setembro mostrou-nos aquilo que um espírito suicida pode fazer com um avião.

