Você já não consegue chorar? É esse o problema

Ao longo da manhã, amigos e familiares repetiram a ideia: já não consigo chorar, já não fico em choque, há que continuar, no Bataclan fiquei acordado durante a noite mas hoje (Manchester) fui logo para a cama, é o novo normal, etc., etc.

Eu compreendo esta burocratização do mal, é uma defesa, uma camuflagem que o nosso cérebro cria para nos proteger, para nos salvar do absurdo, para criar a ideia de que este mal humano faz parte da natureza.

Afinal de contas, ninguém fica indignado com uma tempestade, ela simplesmente acontece, não tem agenda moral.

