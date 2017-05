Liberdade em relação ao medo

“Entre o mundo e eu” é um livro que provoca emoções contraditórias. O seu autor, Ta-Nehisi Coates, é um negro americano que conta aqui a história da sua difícil infância e juventude nas ruas de Baltimore e Nova Iorque. Segundo o próprio, é a história do confronto do corpo negro com a violência racista americana que se esconde no sonho americano.

Para Coates, o sonho americano – liberdade e progresso para todos – é somente o biombo que esconde o verdadeiro motor dos EUA: o racismo, a exploração dos negros pelos brancos, a comercialização e violação do corpo negro. O problema do livro começa nesta espécie de marxismo cultural que substituiu a “democracia” pelo “sonho americano” na superestrutura e que substituiu a “exploração capitalista do proletariado” pela “exploração racista do negro” na infraestrutura.

