O conflito entre cães e crianças

O Expresso dizia ontem que centenas de pessoas, quase sempre crianças, foram atacadas no último ano e meio por cães de raças perigosas. Centenas. A minha pergunta só pode ser uma: quando é que vamos abater e depois proibir estes cães que foram desenhados pela natureza ou pelo homem para serem armas de defesa e de ataque? Quando é vamos impedir que adolescentes imberbes andem com estas armas pelas ruas só porque sim, só porque dá aquele charme chunga-dread?

Como diz o meu amigo Bruno Faria Lopes, as conversas dos donos destes cães até fazem lembrar as conversas dos fanáticos das armas nos EUA. Não acreditam? Sentem-se na rua ou nos jardins e oiçam as conversas bélicas. E, por falar em jardins, convém perceber que estes casos mediáticos são apenas a face mais visível de um conflito diário entre toda a espécie de cães e as crianças. Quem tem filhos em idade de brincar em jardins e parques sabe do que estou a falar: uma ida ao parque é sinónimo de um conflito frio ou quente com cães e/ou com donos de cães, porque os espaços que deviam ser das crianças estão sempre ocupados pela canzoada. E essa ocupação tem vários lados.

