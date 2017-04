Liberal sem hífen

Macron não é um “centrista”, “independente” ou “europeísta”, termos vagos que lhe retiram carga política e que o transformam num cabide onde muitos penduram a sua cobardia, vaidade ou mera vacuidade. Macron é um liberal. Seria preferia um liberal com hífen (um liberal-conservador como Fillon), porque o hífen é a âncora e, até ver, Macron só parece ter vela ou velas que apanham o vento. E quando o vento acabar? Seja como for, Macron é uma boa notícia, é o Brexit ao contrário: ninguém esperava que o Reino Unido virasse a cara à UE num movimento antiliberal, e ninguém esperava que um liberal conquistasse o poder em França, a clássica rainha da desconfiança antiliberal. Mas essa conquista liberal do Eliseu está quase à porta. Celebremos. Intelectuais como Minc e Baverez e revistas como “Le Point” andam há pelo menos duas décadas a pedir um reformador liberal. Sem aquele escândalo à José Sócrates, Fillon podia ter sido esse homem providencial, até porque tem um lastro católico e conservador que falta a Macron. O azar de Fillon foi a sorte de Macron, este jovem que querer fundir o ferro gaullismo num molde liberal.

