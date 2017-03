O assassínio de Barcelos não devia ter ocorrido. Há dois anos, no contexto do seu divórcio, este homem agrediu com uma barra de ferro a própria filha e a sogra. A filha estava grávida. Seguindo a tradição portuguesa, o juiz aplicou-lhe uma pena suspensa. Ora, quem acompanha estes casos sabe uma coisa: pena suspensa é morte segura meses ou anos depois.

Tal como tem dito a APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), o mal é a pena suspensa, porque os homens que são condenados a pena suspensa não interiorizam a interdição a que ficam obrigados, nem entendem a gravidade do que fizeram. Sem prisão efetiva não há castigo e dissuasão. Pena suspensa é um mero beliscão jurídico sem validade no mundo destes homens. Se calhar, a pena suspensa até é medalha na tasca.

