O apocalipse não é amanhã às três

Não, o apocalipse não é hoje às sete. Também não será amanhã às três. Esta ideia de que vivemos numa atmosfera parecida à dos anos 30 não faz sentido. O nosso ponto de comparação talvez seja a Belle Époque, talvez. Anos 30 é que não. Recorrer a este fantasma é incorrer mais uma vez no erro do Pedro perante o lobo.

Ao longo dos anos, gritou-se tantas vezes “lobo” (Bush, Merkel, Romney, McCain, etc., etc.) que ninguém ligou aos avisos lançados aquando da chegada do verdadeiro lobo (Trump). Os ouvidos estavam dormentes.

