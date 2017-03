“Populismo” não é sinónimo de “extrema-direita”. O populismo é deveras democrático e também apascenta a esquerda, basta pensar em Tsipras, Podemos, Geringonça, a santíssima trindade do falido Mediterrâneo. Sim, em Portugal, Le Pen veste vermelho. A demagogia à Le Pen ou Trump é o ganha-pão do PCP e sobretudo do Bloquinho. Ao contrário dos comunistas, as bloquistas têm de falar todos os dias; para usar o jargão da casta, cedem ao pecado do “verbalismo”.

E todos os dias o verbalismo do Bloco cria o pós-verdade que marca o compasso do debate em Portugal, porque é esse pós-verdade bloquista que ecoa nas redações. Às tantas, o jornalismo não se distingue da propaganda do Bloco. Penso muitas vezes nisto: porque é que ainda compro diários se posso ler a sebenta do Bloco de borla na net?

